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Не вся рыба одинаково полезна взрослым и детям – не вздумайте покупать эти виды – в них находят 10-метровых червей

Не вся рыба одинаково полезна взрослым и детям – не вздумайте покупать эти виды – в них находят 10-метровых червей

Не вся рыба одинаково полезна взрослым и детям – не вздумайте покупать эти виды – в них находят 10-метровых червей Евгения КомароваМногие диетологи рассматривают рыбу как один из главных компонентов рациона, обеспечивающих здоровье и долголетие.

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Комментарии
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А
Алексей
Автор,че за чушь в заголовке? Чтобы найти в рыбе червя 10м это какой длины должна быть рыба?
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15 час.

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