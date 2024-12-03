Премьер-министр Великобритании пообещал Киеву переговоры с Россией

"По словам Стармера, Великобритания должна продолжать поддерживать Украину, так долго, как это потребуется." ............. это про захват за шею так называемая "гильотина", пока большой папа будет пользовать по поводу сбора денег?

Дмитрий Гурин

К тому же, если вспомнить историю второй мировой, то "волчьи стаи" топили все караванные суда "PQ", направляющиеся из Британии и США в СССР а тогда Германия официально не воевала со штатами.....