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Русская весна

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Премьер-министр Великобритании пообещал Киеву переговоры с Россией

Премьер-министр Великобритании пообещал Киеву переговоры с Россией

Лондон поможет Украине занять «максимально сильное положение в переговорах», заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;По словам Стармера, Великобритания должна продолжать поддерживать Украину, так долго, как это потребуется.&quot; ............. это про захват за шею так называемая &quot;гильотина&quot;, пока большой папа будет пользовать по поводу сбора денег?
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13 час.
Дмитрий Гурин
К тому же, если вспомнить историю второй мировой, то &quot;волчьи стаи&quot; топили все караванные суда &quot;PQ&quot;, направляющиеся из Британии и США в СССР а тогда Германия официально не воевала со штатами.....
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13 час.

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