ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

14 подписчиков

В Хабаровске замедлился рост цен: Центробанк назвал причины

В Хабаровске замедлился рост цен: Центробанк назвал причины

ХАБАРОВСК, 22 апреля, ФедералПресс. В последние месяцы в регионах Дальневосточного федерального округа, таких как Приморский край, Бурятия и Забайкалье, наблюдается ускоренный рост инфляции, который превышает средний уровень по округу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх