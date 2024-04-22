В Хабаровске замедлился рост цен: Центробанк назвал причины

ХАБАРОВСК, 22 апреля, ФедералПресс. В последние месяцы в регионах Дальневосточного федерального округа, таких как Приморский край, Бурятия и Забайкалье, наблюдается ускоренный рост инфляции, который превышает средний уровень по округу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии