Haas показала новый болид на трассе

СоцсетиАмериканская команда Формулы 1 Haas опубликовала официальные снимки своего нового болида VF-25, который вышел на трассу в рамках официальных съёмочных дней перед стартом предсезонных тестов чемпионата мира в Бахрейне.
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