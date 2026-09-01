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Владельцы Tesla Model YL пожаловались на то, что подвеска быстро ломается

Владельцы Tesla Model YL пожаловались на то, что подвеска быстро ломается

Спустя год после выхода на китайский рынок шестиместного электрокроссовера Tesla Model Y L, производимого на заводе в Шанхае, владельцы массово сообщают о проблемах с задней подвеской.

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