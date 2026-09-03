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Царьград

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Банк Кореи зафиксировал рекордный рост резервов на $14,3 млрд в августе

Банк Кореи зафиксировал рекордный рост резервов на $14,3 млрд в августе

Международные резервы Республики Корея в августе увеличились на $14,3 млрд, достигнув $442,3 млрд. Это самый крупный прирост с мая 2009 года.

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