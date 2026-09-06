В МВД разъяснили условия возврата водительских прав после лишения

В пресс-центре МВД России объяснили порядок возврата водительских прав для автомобилистов, лишенных удостоверения за нарушения правил дорожного движения.
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