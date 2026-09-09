Флик: «У «Барселоны» есть класс, чтобы выиграть Лигу чемпионов, но путь предстоит долгий»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик в преддверии стартового матча Лиги чемпионов против «Фейеноорда» оценил шансы команды выиграть турнир, а также высказался о Ламине Ямале и Энтони Гордоне.
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