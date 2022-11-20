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Агент Васина Минасов: «Думаю, что он не вернется в Россию. В «Кайрате» собирались предложить ему новый контракт»

Защитнику «Кайрата» Виктору Васину предложили подписать новый контракт с казахстанским клубом, и вряд ли он вернется в ближайшем будущем в Россию.

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