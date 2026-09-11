В Арамили хотят привлекать туристов с помощью старой суконной фабрики – эксперты дали советы по развитию города

Арамиль – один из старейших городов Урала, исторический исток Урала. Жителям Свердловской области Арамиль известен также как место «Парка Сказов», созданного по мотивам творчества Павла Бажова.
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