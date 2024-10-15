Москалькова попросила омбудсмена Украины посетить пропавших жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила своего украинского коллегу Дмитрия Лубинца установить местонахождение или посетить людей, которые пропали в Курской области после вторжения украинских войск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии