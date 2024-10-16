Рязанцы показали очередь на концерт ANNA ASTI и раскритиковали певицу

Певица выступила в Рязани 15 октября. Многочисленным поклонникам пришлось проявить немало терпения – у входа в «Олимпийский» выстроилась огромная очередь, сотни людей дожидались на улице, пока всех впустят.
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