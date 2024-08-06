Россия, забери! Европейцы учатся ненавидеть украинских беженцев

Добежавшая в Британию через Польшу и Германию под предлогом страха перед Россией 22-летняя львовянка София стала героиней европейской жёлтой прессы, снимающей пенки с появления в Европе шести с половиной миллионов "беженцев" с Украины.
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