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Царьград

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Аркадий Куликов похоронен в Лихославле 19 сентября после прощания

Аркадий Куликов похоронен в Лихославле 19 сентября после прощания

Заслуженного артиста РФ Аркадия Куликова, известного по сериалу "Кадетство", проводили в последний путь в родном Лихославле Тверской области.

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