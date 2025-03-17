С сентября в Китае будет введена четкая маркировка всего контента, созданного с помощью ИИ

Национальный интернет-цензор Коммунистической партии Китая (КПК) только что объявил, что весь контент, созданный искусственным интеллектом, должен будет иметь метки, которые явно увидит или услышит его аудитория, и встраиваться в метаданные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии