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Военэксперт Корнев: Киеву вряд ли удастся со создать ракету класса Исканер

Военэксперт Корнев: Киеву вряд ли удастся со создать ракету класса Исканер

Военный эксперт, редактор журнала "Новый оборонный заказ" Дмитрий Корнев в беседе с kp.ru прокомментировал заявление главного конструктора и совладельца украинской компании "Fire Point" Дениса Штилермана о намерении ударить по Москве новой баллистической ракетой.

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