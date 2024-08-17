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Два полковника ФСБ получили по 9 лет строгого режима за взятки от священников

Два полковника ФСБ получили по 9 лет строгого режима за взятки от священников

Двое бывших сотрудников второй службы ФСБ - Евгений Лобанов и Денис Карманов - приговорены к девяти годам строгого режима за получение взяток от представителей римско-католической церкви на сумму почти 20 млн рублей, сообщил "Коммерсантъ" ("Ъ").

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