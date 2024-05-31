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В Белом доме заявили о верховенстве закона после вынесения вердикта Трампу

В Белом доме заявили о верховенстве закона после вынесения вердикта Трампу

В Белом доме заявили об уважении верховенства закона в связи с вынесением присяжными обвинительного вердикта экс-президенту США Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации, сообщает РИА Новости.

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Комментарии
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АндрейБорков
Конечно у них в америкосии верховенство закона, кто бы в этом сомневался. Один жулик-доходяга одолел другого жулика. Все по Закону, без базара! Но нам то от этого какое что? Нам это до фонаря это чисто америкосовские разборки и касаются они только америкосов. Нам, россиянам, что Трампель, что Жора Бидон, все едино. Был Трампель в америкосии за пахана и что было? Да ни чего хорошего для России не было, так же санкции вводил так же понты корявые строил. При Трмпеле о чем то США и РФ договорились? НИ О ЧЕМ НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ, ДАЖЕ ПОПЫТОК НЕ БЫЛО. По этому Что Бидон, что Трампель, что какой ни будь Мак-Клейн или черножопый Бараша, это все едино. США управляет не доходяга, спотыкающийся на ровном месте и здоровающийся за руку с приведениями, США управляют совсем другие персонажи. В число этих персонажей ни Бидон ни Трампель не входят. И какая нам, россиянам, разница кто будет в их белом доме раздувать щеки, пытаться делать умную рожу и периодически изрекать &quot;ДА УЖ!&quot;? Разницы ни какой.
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