Такер Карлсон обвинил Трампа в измене родине из-за войны с Ираном

Американский телеведущий и один из самых влиятельных консервативных публицистов США Такер Карлсон дал большое интервью Bloomberg, в котором объяснил, почему он разорвал отношения с президентом Дональдом Трампом, обвинил Израиль в «геноциде» в Газе и рассказал о будущем Республиканской партии.