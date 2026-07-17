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Такер Карлсон обвинил Трампа в измене родине из-за войны с Ираном

Такер Карлсон обвинил Трампа в измене родине из-за войны с Ираном

Американский телеведущий и один из самых влиятельных консервативных публицистов США Такер Карлсон дал большое интервью Bloomberg, в котором объяснил, почему он разорвал отношения с президентом Дональдом Трампом, обвинил Израиль в «геноциде» в Газе и рассказал о будущем Республиканской партии.

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