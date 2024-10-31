Зеленский представит ещё один план на втором «саммите мира»

Пресс-секретарь нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев готовит новый план для презентации на возможной второй конференции по урегулированию украинского конфликта.
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