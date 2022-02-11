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Чемпионат Франции. «ПСЖ» примет «Ренн», «Монако» Головина сыграет с «Лорьяном» в воскресенье

24-й тур французской Лиги 1 стартует в пятницу матчем «ПСЖ» – «Ренн». В субботу «Ницца» играет на выезде с «Лионом».

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