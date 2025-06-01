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Матвей из Красного Лимана: необычное увлечение войной на Международный день защиты детей

Матвей из Красного Лимана: необычное увлечение войной на Международный день защиты детей

Одиннадцатилетний Матвей Берючин из Красного Лимана, ныне подконтрольного ВСУ, рассказывает о своем увлечении — коллекционировании осколков снарядов.

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