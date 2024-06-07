АБ "РОССИЯ" поможет реализовать инвестпроект в Нижегородской области

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Акционерный Банк "РОССИЯ", правительство Нижегородской области и компания "РусСилика" в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске.