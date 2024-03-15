Обнаружены последствия курения для клеток

Ученые Чикагского университета обнаружили глубокие клеточные и генетические повреждения от курения. Они характеризуются эпигенетическими изменениями ДНК, которые затрагивают различные ткани, включая клетки легких.
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