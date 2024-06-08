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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл о поуле: «Я скучал по этим ощущениям – и с нетерпением жду завтрашнюю гонку»

Расселл остался доволен поулом в квалификации к Гран-при Канады. Пилот «Мерседеса» отметил, что был очень рад оказаться на первом ряду стартовой решетки и тепепрь постарается воспользоваться своим шансом и выиграть завтрашнюю гонку «Потрясающе.

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