Путин заявил, что к предателям России будут относиться как в зоне боевых действий

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что в стране нет смертной казни, однако те, кто совершает предательство, будут рассматриваться аналогично участникам боевых действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии