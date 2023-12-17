В Барвихе на концерте Басты трое избили замминистра Подмосковья Дмитрия Минченко

МОСКВА, 17 декабря, ФедералПресс. Заместитель министра транспорта Подмосковья Дмитрий Минченко вступил в перепалку с подпившими хулиганами в концертном зале Барвиха Luxury Village (Одинцовский городской округ).
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