ФСИН опровергла признание Стрелкова склонным к побегу

В управление ФСИН по Кировской области назвали не соответствующей действительности информацию о том, что бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) был признан склонным к побегу.
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