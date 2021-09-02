Гигантский портрет мальчика-космонавта появится на улице Галактионовской, 2 в Самаре

Боковой фасад 14-этажного дома в центре Самары разрисует аргентинский художник в рамках арт-фестиваля Боковой фасад 14-этажного дома в центре Самары разрисует уличный художник из Аргентины, известный под именем Андрес Иглессиас в сентябре 2021 года.