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Гигантский портрет мальчика-космонавта появится на улице Галактионовской, 2 в Самаре

Боковой фасад 14-этажного дома в центре Самары разрисует аргентинский художник в рамках арт-фестиваля Боковой фасад 14-этажного дома в центре Самары разрисует уличный художник из Аргентины, известный под именем Андрес Иглессиас в сентябре 2021 года.

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