На праздник Благовещения по традиции пережигали в печи соль, которая считалась целебной Марина Онегина7 апреля православные христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы — один из главных церковных праздников.
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