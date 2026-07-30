🐕 Йоркширский терьер покусал женщину на пляже в Ялте. На владельца завели дело Собаку выгуливали без поводка на территории пляжа, после чего животное покусало женщину.
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🐕 Йоркширский терьер покусал женщину на пляже в Ялте. На владельца завели дело Собаку выгуливали без поводка на территории пляжа, после чего животное покусало женщину.