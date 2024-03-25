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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор минского «Динамо» о сезоне: «Главный итог – заметную роль играли молодые белорусы. Многие уже выходят на лидирующие роли»

Белорусский клуб набрал 69 очков в 68 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ и занял 8-е место в таблице Западной конференции.

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