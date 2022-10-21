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«Воронин – человек-скорость. Он на «электростуле» по льду катается». Форвард «Торпедо» Гончарук об одноклубнике

Сергей Гончарук оценил победу «Торпедо» над «Сочи» (4:1). «Нас сегодня вперед гнали болельщики, и мы обязаны были выигрывать.

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