Казанский «Ак Барс» наконец-то вырвался из ледяного плена неудач. Команда победила китайский «Шанхай Дрэгонс» со счётом 3:2 в овертайме, причём матч развивался как настоящая драма — всё решилось лишь в дополнительное время.
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