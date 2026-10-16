Казанский «Ак Барс» наконец-то вырвался из ледяного плена неудач. Команда победила китайский «Шанхай Дрэгонс» со счётом 3:2 в овертайме, причём матч развивался как настоящая драма — всё решилось лишь в дополнительное время.