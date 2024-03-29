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Аргументы и Факты

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В ГД рассказали о блокировке опасного контента для несовершеннолетних

В ГД рассказали о блокировке опасного контента для несовершеннолетних

Замначальника управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Алексей Кострюков рассказал о мерах, применяемых Госдумой РФ для защиты детей и подростков в интернет-пространстве.

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