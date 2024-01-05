Волонтёры сдали в избирательный штаб Путина часть собранных в Москве подписей

Кандидатуру Путина поддерживают москвичи разных возрастных групп В избирательный штаб Владимира Путина в Москве волонтерами ОНФ и Московского регионального отделения партии «Единая Россия» доставлена часть подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидатуры действующего президента на выборах 2024 года.