Американский пловец Бринегар дисквалифицирован на 4 года за кровяной допинг

В 2023 году Американское антидопинговое агентство (USADA) обнаружило аномальные показатели крови в биологическом паспорте спортсмена в период с июля по сентябрь 2022 года и пришло к выводу, что они связаны с кровяным допингом.
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