Телеканал "78" Россиянка отомстила мужу-мигранту за измену, доведя дело до его депортации.
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Сколько же у нас дур, готовых дать всё приезжим среднеазиатам с их средневековыми традициями?!!!
Восточная сказка имеет свойство - заканчиваться, а менталитет никуда не девается. Есть такое понятие - лучше быть одной, чем с кем попало Какую еще жизнь женщина таджику сломала?Одна одумалась, молодец. Она сделала для него доброе дело, отправила таджика к маме с папой на родину, где тепло и много фруктов Лучше с кошками, они благодарные и верные, чем с придурком-мужем - ишаком тупым! Пора ему на свою историческую родину вернуться.
Ошибаются все: Бога, Его заповеди, друг друга так или иначе предают (изменяют) многие. Ещё меньше каются. И не имеет значения мужчина это или женщина, таджик или рус, еврей или амер, христианин, мусульманин, буддист, иудей или атеист, коммунист или сатанист, единорос или х..сос,.. – каждый перед Ним будет отвечать за свои грехи. А кто не признает Его, тот - Его противник - идёт в ад...
Свт. Иоанн Златоуст писал: когда был создан Адам, не было ни одного иноплеменника, ни скифа, ни варвара, ни эллина, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, потому что Он произвел двух из единого [но разделились-разобщились сами люди…]. Не природа родила рабство, но - свободная воля [человека]. Бывает рабство вынужденное, происходящее от несчастий голода или пленения. Есть и иной вид рабства.. – [добровольное или бездумное], когда.., вступая в брак с прислужни[ками/-]цами, продаем свою свободу и идём под ярмо рабства. Но [самое] первое рабство произошло в силу дурного образа мыслей...
Да, давно пора. Лучше с кошками, чем с придурком-мужем. Пора ему на свою историческую родину вернуться.
««« Восточная сказка имеет свойство - заканчиваться, а менталитет никуда не девается. Есть такое понятие - лучше быть одной, чем с кем попало
22% »»» Кстати это сказал мудрец Востока... Омар Хайям...Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало, Два важных правила запомни для начала: Ты лучше голодай, чем что попало есть, И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
А каким местом она думала, когдда шла за него замуж? Явно, не головой.
Лучше с котами- они благодарные и верные, чем с ишаками тупыми.…