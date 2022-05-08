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8 шокирующих историй о людях, которые почти всю жизнь провели в одиночестве

8 шокирующих историй о людях, которые почти всю жизнь провели в одиночестве

Одиночество само по себе — это не плохо и не хорошо. Это одно из возможных состояний ума, которое иногда может быть комфортно, а иногда может довести до безумия и смерти.

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