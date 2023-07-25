СССР-Россия

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  • Владимир Акулов
    Это  пиндосы  завезли  туда  специальное  военно-пулеметное  детонирующее  *зерно*...Вот  оно  и  бабахнуло  !Обжигающая правда...
  • Silver Kont
    Посмотрим, что будет в эту пятницу, и сколько черножопых бесхвостых ишаков пойдёт по масквабаду...."Мигрантам позвол...
  • Иринушка
    И с"ожженое зерно", о котором так стенал зелик, еще хорошо детонировало.....🤣Обжигающая правда...

Обжигающая правда об ударах по Одессе. "В шоке" все

Обжигающая правда об ударах по Одессе. "В шоке" все

Удары по портовой и военной инфраструктуре Украины, расположенной в Одессе, оказались настолько результативными, что повергли в шок и Киев, и его западных покровителей.

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Комментарии
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Tania Еременко
Многое надо было ТАКОЕ давно сделать. Долго запрягали. И продолжать надо без остановки.
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15 час.
И
Иринушка
И с&quot;ожженое зерно&quot;, о котором так стенал зелик, еще хорошо детонировало.....🤣
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3 час.
ВА
Владимир Акулов
Это  пиндосы  завезли  туда  специальное  военно-пулеметное  детонирующее  *зерно*...Вот  оно  и  бабахнуло  !
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1 час.

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