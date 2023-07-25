Удары по портовой и военной инфраструктуре Украины, расположенной в Одессе, оказались настолько результативными, что повергли в шок и Киев, и его западных покровителей.
Обжигающая правда об ударах по Одессе. "В шоке" все
Комментарии
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Tania Еременко
Многое надо было ТАКОЕ давно сделать. Долго запрягали. И продолжать надо без остановки.
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15 час.
И
Иринушка
И с"ожженое зерно", о котором так стенал зелик, еще хорошо детонировало.....🤣
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3 час.
ВА
Владимир Акулов
Это пиндосы завезли туда специальное военно-пулеметное детонирующее *зерно*...Вот оно и бабахнуло !
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1 час.
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