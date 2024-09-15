А почему у нас не лечат граждан, повреждённых головой?

В сюжете описано поведение «человека из прошлого». Он считает себя гражданином СССР, считает возможным не подчиняться действующей власти, вплоть до оказания физического сопротивления и неподдельно удивляется, в духе «Часовню тоже я развалил?».
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