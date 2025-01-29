29,01,25 Северск - Верхнекаменское Активные боевые действия на Северском направлении. Кадры штурма пехотным подразделением ВС РФ крупного опорного пункта на восточных подступах к Верхнекаменскому.
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29,01,25 Северск - Верхнекаменское Активные боевые действия на Северском направлении. Кадры штурма пехотным подразделением ВС РФ крупного опорного пункта на восточных подступах к Верхнекаменскому.
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