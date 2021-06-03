Неугомонные. На сайте "Бессмертный полк" снова разместили фотографии нацистов

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаНеугомонные. На сайте "Бессмертный полк" снова разместили фотографии нацистов Умный татарин Посмотрите на эту фотографию, скажите, как можно предать память советских ветеранов.Вернуться к статье325НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр HammerСрок - это, конечно, перебор, но пару месяцев с метлой убирать улицы - это пойдёт только на пользу.alla сираеваДа нет - не перебор...Мой дед за РОССИЮ прошел две мировые войны...Пусть эти уроды присядут - тАм им объяснять,что к чему...Алексей АКЕсли бы это делали по глупости - да и пинков бы хватило . А, подобных. кто осознанно гадит.... я бы повесил , как Власова. и пусть бы немного в петле подергались ! Вот была бы наука !)... А потом- да, можно и улицу подметать - мы же не звери.)АНАТОЛИЙ ЕГОРОВна лесоповале их местоНиколай ПоповЧто я вам скажу, кто должен быть первым!Александр HammerЕсть просто дураки, оболваненные фюрером резиновых уточек. Этим если не доходит через голову, дойдёт через руки. А есть идейные враги, вот с этими цацкаться не стоит.Константин ЗаболотныйНикакого перебора!!! Спички,девочка не тронь!!!Жжется,девонька огонь!!! думать нужно о последствиях того,что ты способен совершить ,но не на благо Родины, а для её осмеяния,унижения и поругания.ВВВиктория ВикторияНе перебор...Тем, что в прошлом году разместили фото нацистов на сайте "Безсмертный полк," именно так и отделались: по 200 часов общественных работ, поэтому-то и эти, сегодняшние, уверовали в свою безнаказанность. А на до было бы совершить гражданскую казнь этих отщепенцев: на глазах у всех лишить их всех прав гражданского состояния и выслать пожизненно из страны с волчьим билетом.....alla сираеваСуд над этими выродками с освещением в СМИ и срок за агитацию нацизма..Одно непонятно - почему законо-творцы тянут с решением вопроса...При том МРОТ,что имеют,могли бы по-проворнее быть...Игорь ИгрушкинВот тоже понять не могу, чем человек думает, когда статьи пишет, но правилами русского языка не пользуется. Неуважение к читателю, или намеренная акция по ухудшению уровня образования у населения? Сейчас нам таким способом начнут втирать, что "ничего страшного, ну ошибся, с кем не бывает", а потом получим, что кофе уже не только мужского рода, а ещё и среднего. Потом на математику забьют, а потом и инженеров не останется... А вроде бы хорошим делом автор занят, а на самом деле вон оно как...Виктория ПутковаА ваше мнение по обсуждаемому вопросу где?ССтранника по делу?Владимир Самойленкоа по теме спич есть? сайт училок руского языка не здесь.Игорь ИгрушкинА чем подобные люди отличаются от подобных тем, кого обсуждают в статье? Такие же вредители. Одни с ошибками пишут, другие в истории ошибаются. Или "это другое"?Игорь ИгрушкинТо есть можно плевать на свой родной язык? Ну тогда какие вопросы к тем, кто плюёт на свою историю?Владимир СабакарьИ "пАчИму" этот язык, для Вас, родной, а наша история нет?Игорь ИгрушкинНе понял суть претензии. Для меня и язык родной, и история родная.Владимир СабакарьпаТаМУШТа... По Вашему все, кто воевал на стороне РККА против фашизма все знали Вашу Историю и в совершенстве владели Русским языком?Владимир СабакарьОткуда у Вас столько "чванства"? (заметьте в кавычках это слово, потому что я не уверен в правильности применения его по отношению к Вам) )))))Игорь ИгрушкинНе уверен - не обгоняй :DРожденный СССР«...очень мало уделяется внимание, патриотическому воспитанию молодежи...» -??? Вообще НЕ уделяется, за редкими исключениями.ННаталияУделяется исключительно формально, для галочки, в основном в порядке проведения обязательных мероприятий перед 9 мая .ВКвладимир казарскийУродов, выкладывающих фотографии нацистов и пособников нацистов, необходимо судить за реабилитацию нацизма и давать реальные сроки, чтобы на зоне возможно поняли цену и уместность своих "шуток". Только эти уроды вовсе не шутники. Это российские неонацисты, точно такие же, как выращенные "цивилизованным" Западом на свои деньги с помощью своих НПО и НКО неонацисты во всех постсоветских странах. И именно выращенных неонацистов "цивилизованный" Запад и называет "борцами за свободу и демократию".ЛНЛеонид НиконоровНайти эту мразь и кайло в руки на несколько лет !!!Татьяна ЧайкаНа несколько десятилетий,а не просто лет))))ЛНЛеонид НиконоровСогласен полностью !Альбина Колесниковаэтих придурков ни чему не научили ни родители и не школа и жизнь тоже ничему не учит идиоты садить надо их и надолго. чтобы другим не повадно было.valchapligin БакинскийПохоже грабли этих ничему не учат. Садомазохисты прям.Виктор ОнегинПи чём тут грабли ? жить то на что то надо,вот и продают Родину и главное по дешевке.У меня к ним какая то гадливость и брезгливость...valchapligin БакинскийИменно грабли. Ведь до них за жадность поплатились. Эти же пошли тем же путём. Жадность, жадностью, но где же инстинкт самосохранения. Хотя известно, что деньги никогда не пахли.Галина СмирноваВы же приучили современных 20-30 летних "детей" к вседозволенности и беспределу, чего теперь хотите? Нужно брать за жабры железной хваткой - моментально придет понимание....Владимир СабакарьЕсли сама власть начиная с 1988 года с пробором положила болт на заслуги СССР, а нынешняя власть постоянно реабилитирует Власова и ставит музей Ельцину, то кто в реальности занимается воспитанием патриотического уровня?Комментировать
Свежие комментарии