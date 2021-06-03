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Неугомонные. На сайте "Бессмертный полк" снова разместили фотографии нацистов

Неугомонные. На сайте "Бессмертный полк" снова разместили фотографии нацистов

Умный татарин Посмотрите на эту фотографию, скажите, как можно предать память советских ветеранов.

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Александр Hammer
Срок - это, конечно, перебор, но пару месяцев с метлой убирать улицы - это пойдёт только на пользу.
alla сираева
Да нет - не перебор...Мой дед за РОССИЮ прошел две мировые войны...Пусть эти уроды присядут - тАм им объяснять,что к чему...
Алексей АК
Если бы это делали по глупости - да и пинков бы хватило . А, подобных. кто осознанно гадит.... я бы повесил , как Власова. и пусть бы немного в петле подергались ! Вот была бы наука !)... А потом- да, можно и улицу подметать - мы же не звери.)
АНАТОЛИЙ ЕГОРОВ
на лесоповале их место
Николай Попов
Что я вам скажу, кто должен быть первым!
Александр Hammer
Есть просто дураки, оболваненные фюрером резиновых уточек. Этим если не доходит через голову, дойдёт через руки. А есть идейные враги, вот с этими цацкаться не стоит.
Константин Заболотный
Никакого перебора!!! Спички,девочка не тронь!!!Жжется,девонька огонь!!! думать нужно о последствиях того,что ты способен совершить ,но не на благо Родины, а для её осмеяния,унижения и поругания.
Виктория Виктория
Не перебор...Тем, что в прошлом году разместили фото нацистов на сайте "Безсмертный полк," именно так и отделались: по 200 часов общественных работ, поэтому-то и эти, сегодняшние, уверовали в свою безнаказанность. А на до было бы совершить гражданскую казнь этих отщепенцев: на глазах у всех лишить их всех прав гражданского состояния и выслать пожизненно из страны с волчьим билетом.....
alla сираева
Суд над этими выродками с освещением в СМИ и срок за агитацию нацизма..Одно непонятно - почему законо-творцы тянут с решением вопроса...При том МРОТ,что имеют,могли бы по-проворнее быть...
Игорь Игрушкин
Вот тоже понять не могу, чем человек думает, когда статьи пишет, но правилами русского языка не пользуется. Неуважение к читателю, или намеренная акция по ухудшению уровня образования у населения? Сейчас нам таким способом начнут втирать, что "ничего страшного, ну ошибся, с кем не бывает", а потом получим, что кофе уже не только мужского рода, а ещё и среднего. Потом на математику забьют, а потом и инженеров не останется... А вроде бы хорошим делом автор занят, а на самом деле вон оно как...
Виктория Путкова
А ваше мнение по обсуждаемому вопросу где?
Странник
а по делу?
Владимир Самойленко
а по теме спич есть? сайт училок руского языка не здесь.
Игорь Игрушкин
А чем подобные люди отличаются от подобных тем, кого обсуждают в статье? Такие же вредители. Одни с ошибками пишут, другие в истории ошибаются. Или "это другое"?
Игорь Игрушкин
То есть можно плевать на свой родной язык? Ну тогда какие вопросы к тем, кто плюёт на свою историю?
Владимир Сабакарь
И "пАчИму" этот язык, для Вас, родной, а наша история нет?
Игорь Игрушкин
Не понял суть претензии. Для меня и язык родной, и история родная.
Владимир Сабакарь
паТаМУШТа... По Вашему все, кто воевал на стороне РККА против фашизма все знали Вашу Историю и в совершенстве владели Русским языком?
Владимир Сабакарь
Откуда у Вас столько "чванства"? (заметьте в кавычках это слово, потому что я не уверен в правильности применения его по отношению к Вам) )))))
Игорь Игрушкин
Не уверен - не обгоняй :D
Рожденный СССР
«...очень мало уделяется внимание, патриотическому воспитанию молодежи...» -??? Вообще НЕ уделяется, за редкими исключениями.
Наталия
Уделяется исключительно формально, для галочки, в основном в порядке проведения обязательных мероприятий перед 9 мая .
владимир казарский
Уродов, выкладывающих фотографии нацистов и пособников нацистов, необходимо судить за реабилитацию нацизма и давать реальные сроки, чтобы на зоне возможно поняли цену и уместность своих "шуток". Только эти уроды вовсе не шутники. Это российские неонацисты, точно такие же, как выращенные "цивилизованным" Западом на свои деньги с помощью своих НПО и НКО неонацисты во всех постсоветских странах. И именно выращенных неонацистов "цивилизованный" Запад и называет "борцами за свободу и демократию".
Леонид Никоноров
Найти эту мразь и кайло в руки на несколько лет !!!
Татьяна Чайка
На несколько десятилетий,а не просто лет))))
Леонид Никоноров
Согласен полностью !
Альбина Колесникова
этих придурков ни чему не научили ни родители и не школа и жизнь тоже ничему не учит идиоты садить надо их и надолго. чтобы другим не повадно было.
valchapligin Бакинский
Похоже грабли этих ничему не учат. Садомазохисты прям.
Виктор Онегин
Пи чём тут грабли ? жить то на что то надо,вот и продают Родину и главное по дешевке.У меня к ним какая то гадливость и брезгливость...
valchapligin Бакинский
Именно грабли. Ведь до них за жадность поплатились. Эти же пошли тем же путём. Жадность, жадностью, но где же инстинкт самосохранения. Хотя известно, что деньги никогда не пахли.
Галина Смирнова
Вы же приучили современных 20-30 летних "детей" к вседозволенности и беспределу, чего теперь хотите? Нужно брать за жабры железной хваткой - моментально придет понимание....
Владимир Сабакарь
Если сама власть начиная с 1988 года с пробором положила болт на заслуги СССР, а нынешняя власть постоянно реабилитирует Власова и ставит музей Ельцину, то кто в реальности занимается воспитанием патриотического уровня?

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