Право на защиту: Верховный суд поставил точку в деле тверского отца, убившего троих налётчиков Ирина Валькова26 апреля 2025 года Верховный суд Российской Федерации включил в обзор судебной практики резонансное дело жителя Тверской области, который в момент внезапного нападения с ножом убил троих налетчиков, угрожавших его семье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии