Право на защиту: Верховный суд поставил точку в деле тверского отца, убившего троих налётчиков Ирина Валькова26 апреля 2025 года Верховный суд Российской Федерации включил в обзор судебной практики резонансное дело жителя Тверской области, который в момент внезапного нападения с ножом убил троих налетчиков, угрожавших его семье.