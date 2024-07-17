Туристов на гидроциклах будут тормозить и проверять права

О необходимости иметь водительское удостоверение на управление водным мотоциклом напомнила мэр Ялты. Янина Павленко опубликовала пост, в котором напомнила: «Не все, к примеру, знают, что прокат водных мотоциклов возможен только лицам, которые имеют удостоверения на право управления ими».
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