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Царьград

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ФМБА сообщило об эффективности регистра доноров костного мозга в 97%

ФМБА сообщило об эффективности регистра доноров костного мозга в 97%

Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что Федеральный регистр доноров костного мозга достиг эффективности в 97%.

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