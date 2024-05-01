Натуральные красители для яиц: самые безопасные варианты

Для окрашивания яиц можно использовать различные натуральные продукты, которые у вас есть под рукой. Например, луковая шелуха придаст яйцам коричневый цвет, красная свекла - насыщенный красный цвет, куркума - ярко-желтый, а сок черники или черной смородины - фиолетовый.