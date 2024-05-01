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Натуральные красители для яиц: самые безопасные варианты

Натуральные красители для яиц: самые безопасные варианты

Для окрашивания яиц можно использовать различные натуральные продукты, которые у вас есть под рукой. Например, луковая шелуха придаст яйцам коричневый цвет, красная свекла - насыщенный красный цвет, куркума - ярко-желтый, а сок черники или черной смородины - фиолетовый.

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