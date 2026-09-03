Российское гражданство как фактор транснационального комплаенс-риска: митигация или дискриминация?

С февраля 2022 г. российское гражданство и иные формы связи с Российской Федерацией за ее пределамистали самостоятельными факторами правового и комплаенс-риска в миграции, банковском обслуживании, платежной инфраструктуре, инвестициях, недвижимости, корпоративных отношениях, цифровых сервисах и ряде иных сфер.