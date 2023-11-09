Девятого ноября в Архангельской области снова выпадет снег

Синоптики вновь предупреждают жителей региона о гололедице и туманеСиноптики вновь предупреждают жителей региона о гололедице и туманеСогласно прогнозу Северного УГМС, сегодня в Архангельской области ожидается северо-западный ветер 5-10 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.