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Регион 29

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Девятого ноября в Архангельской области снова выпадет снег

Синоптики вновь предупреждают жителей региона о гололедице и туманеСиноптики вновь предупреждают жителей региона о гололедице и туманеСогласно прогнозу Северного УГМС, сегодня в Архангельской области ожидается северо-западный ветер 5-10 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

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