Артисты ЦКиС "Геолог" готовят праздничное представление для Ёлки главы города. На салехардские утренники приглашены отличники и чемпионы, победители олимпиад и фестивалей, ребята из семей участников СВО и дети с ОВЗ, ребята из Пельвожа и Горнокнязевска.
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